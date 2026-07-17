UFFICIALE: Bruno Galassi alla Lazio a titolo definitivo

La Lazio guarda in casa dei top club europei e dopo aver praticamente chiuso per Asp dal Bayern Monaco, sarebbe vicina all’accordo con il Real Madrid per il centrocampista Bruno Galassi.

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Ufficiale il colpo di calciomercato dal Real Madrid: alla Lazio arriva il giovane Galassi

AGGIORNAMENTO 17 LUGLIO – La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente, con una percentuale sulla futura rivendita, i diritti del contratto sportivo del calciatore Bruno Galassi, proveniente dal Real Madrid Club de Fútbol”.

AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO – Contratto da quattro anni in arrivo per il talento del Real Madrid Bruno Galassi che, secondo quanto fatto trapelare da Tuttomercatoweb, proprio in queste ore avrebbe raggiunto il resto della squadra a Formello per svolgere le prime visite mediche di rito.

AGGIORNAMENTO 8 LUGLIO – Il centrocampista classe 2007, Bruno Galassi si trasferirà alla Lazio a costo zero, col Real Madrid che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore ha salutato i blancos con un post sulla propria pagina Instagram ufficiale:

“Non è mai facile trovare le parole per dire addio.

Dopo tre anni, è arrivato il momento di chiudere un capitolo che ha significato molto per me. Mi sto andando con il cuore pieno di ricordi, apprendimenti e momenti che porterò con me per sempre.

Grazie a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. E, soprattutto, grazie ai miei compagni di squadra, che ora sono amici. Condividere la vita quotidiana con voi è stato senza dubbio la parte migliore di questa fase. Sto portando via amicizie e persone che avranno sempre un posto speciale per me.

Sono orgoglioso di essere stato parte di questa casa e con l’entusiasmo di iniziare una nuova sfida. Grazie per tutto, Real Madrid.

Bruno Galassi”.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO ORE 20.25 – Si attende solo l’ufficialità. Galassi sarà biancoceleste e farà la spola tra prima squadra e Primavera, iniziando probabilmente da questa categoria. Il giovane prenderà parte al ritiro assieme a mister Gattuso, il quale poi deciderà se aggregarlo al gruppo come centrocampista difensiva o lasciarlo maturare nel vivaio.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO – Secondo quanto rivelato da TMW, la Lazio è a un passo dal chiudere per Bruno Galassi, giovane talento del Real Madrid. In base a quanto riportato, il classe 2007 arriva a titolo definitivo per 4 milioni di euro. I Blancos, però, mantengono il 50% sulla futura rivendita nonché il diritto di recompra. L’operazione ricalca il modus operandi dell’affare Nico Paz: mandare il giovane a giocare all’estero, salvo mantenere l’ultima parola sul suo futuro.

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO – Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, il baby talento classe 2007 del Real Madrid – Bruno Galassi – ha firmato con la Lazio un contratto triennale fino al 2029, con opzione anche per il 2030. In biancoceleste arriva a titolo gratuito, la Lazio verserà soltanto il premio di formazione. I Blancos, inoltre, dovrebbero aver mantenuto anche il 50% sulla futura rivendita. Nell’ultima stagione ha giocato nella terza squadra del Real, in quarta divisione. Sarà tesserato il 1 luglio, partirà in Primavera per poi eventualmente immetterlo tra i grandi.

Come rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Lazio sarebbe vicinissima a chiudere il colpo Bruno Galassi, centrocampista classe 2007 del Real Madrid. Prosegue l’inseguimento di talenti molto giovani da parte del ds Fabiani, vedremo se i nuovi acquisti avranno maggiore spazio rispetto a Przyborek, arrivato durante la scorsa sessione invernale.

Le caratteristiche di Bruno Galassi.

Mediano difensivo classe 2007, Bruno Galassi può vantare diverse presenze sia con la Primavera dei Blancos che con il Real Madrid Castiglia. Nella sua carriera ha giocato sia in cabina di regia a centrocampo, che come difensore centrale. Nell’eventuale 4-2-3-1 di Gattuso potrebbe agire nei due davanti alla retroguardia biancoceleste o al posto di uno fra Gila e Provstgaard.

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