Galatasaray, Terim opta per qualche cambio: fiducia a Marcao contro la Lazio?

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

GALATASARAY LAZIO TERIM – Il Galatasaray deve rispondere alle critiche. La squadra allenata da Faith Terim è reduce da una serie di risultati non incoraggianti in campionato e contro la Lazio di Sarri potrebbe essere l’occasione buona per svoltare.

I cambi di Terim

Una delle principali stelle della formazione turca è senza dubbio il centrale brasiliano Marcao, che al momento sta ancora scontando la squalifica di otto giornate per una rissa avvenuta in campo con un compagno di squadra. Il giocatore è a disposizione di Terim per la gara di giovedì contro la Lazio e quasi sicuramente partirà titolare dal primo minuto.

LEGGI ANCHE —-> Occhio al fischietto: Galatasaray – Lazio affidata a Matej Jug