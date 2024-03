Galderisi: "Immobile non sta facendo una grande stagione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GALDERISI IMMOBILE NAZIONALE - Giuseppe Galderisi ha valutato l'operato dell'Italia di Spalletti, reduce da due successi contro Venezuela ed Ecuador, in vista di Euro 2024 e si è soffermato sulla possibile convocazione in Nazionale di Ciro Immobile.

Galderisi: "Se Immobile si riprende con l'arrivo di Tudor, chissà"

Queste le dichiarazioni fatte da Giuseppe Galderisi aTMW Radio: "Immobile non sta facendo una grande stagione. Spalletti è stato chiaro, ma se ne gli ultimi mesi con l'arrivo di Tudor si riprende, chissà. Serve gente davanti che sappia segnare. Retegui ha già la valigia pronta, è l'unico che abbiamo per ora. Scamacca ha caratteristiche che si devono avere, così come Raspadori e Lucca".