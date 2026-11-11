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Galderisi su Gattuso: “Dicono la grinta, ma la sua arma migliore è un’altra…”

Published

3 ore ago

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Galderisi Intervista Gattuso

L’ex calciatore Giuseppe Galderisi, durante il Premio La Clessidra, ha commentato il grande risultato ottenuto fin qui da Gattuso in classifica, che vede la sua Lazio in testa e imbattuta dopo undi giornate. Ecco le sue parole.

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Le parole di Galderisi nell’intervista su Gattuso

Gattuso? “Mi fa estremamente piacere vederlo in testa alla classifica. Ho sentito tante stupidate, quando si fa l’allenatore non lo si fa perché ci si chiama Gattuso o Mancini, ma perché si ama fare quel lavoro e lui ha una gran passione. Vogliono far passare la grinta come la sua arma migliore, ma forse non lo è: sa mettere in campo la squadra, sa motivare i giocatori e sa dar loro un’identità“.

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