Galderisi: "Sarri è uno che non si piange addosso"

GALDERISI LAZIO SARRI- Dopo las confitta contro la Fiorentina, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa senza peli sulla lingua. L'ex calciatore Giuseppe Galderisi ha parlato dell'allenatore biancoceleste ai microfoni di TMW Radio.

Le parole di Galderisi

"Serve una scossa? Ammiro Sarri che ha detto certe cose in conferenza stampa. È uno che non si piange addosso. È in difficoltà lui come la Lazio, che non riesce mai a dare continuità ai risultati. La Lazio è in un momento di grande difficoltà e Sarri è uno che sa perfettamente dove sta andando. non è uno che si nasconde. Se i risultati non ti danno ragione, uno poi deve essere cosciente di quello che fa e lui lo è".