INTERVISTE
Garbo: “Parole di Fabiani? Solo Lotito può risolvere il problema”
Ai microfoni di TMW Garbo ha commentato la conferenza stampa di Angelo Fabiani a margine della presentazione dei nuovi acquisti della Lazio nel mercato estivo.
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Le parole di Garbo sulla conferenza stampa di Fabiani.
Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha difeso il proprio operato nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivati alla corte di Gattuso. Garbo ha espresso un giudizio molto netto sulle parole del dirigente biancoceleste: “Discorso bello e condivisibile, ma inutile. Solo Lotito può risolvere veramente questo problema”.
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