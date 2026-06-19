Garbo: “Gattuso sapeva benissimo a cosa andava incontro, eppure qualcosa mi fa pensare”

Daniele Garbo ha espresso il suo parere sull’indiscrezione che vorrebbe la rinuncia di Gennaro Gattuso alla panchina della Lazio prima dell’inizio del ritiro: le sue parole nell’intervista.

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Garbo sulla rinuncia di Gattuso alla panchina della Lazio, le parole nell’intervista

La mancanza dell’ufficialità di Gattuso alla Lazio ha agitato commentatori ed opinionisti. Il clima difficile, la tensione e le cessioni eccellenti aprono lo spazio all’ipotesi di una rinuncia. Dopo le parole di Braglia e Orlando, anche Daniele Garbo ha espresso il suo parere:

“E’ una situazione esplosiva, il momento più difficile. Credo che Gattuso sapesse benissimo dove andava, qualcosa però mi fa pensare. Quella di Gattuso era una bella scommessa. Ma è anche vero che non aveva un’altra squadra. Per me non tornerà indietro”.

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