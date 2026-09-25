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Garbo: “Lazio sorprendente, poteva avere meno punti”

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33 minuti ago

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Garbo intervista Lazio Italia

Raggiunto in un’intervista dai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha parlato delle candidate alla vittoria della Serie A e dell’avvio sorprendente della Lazio; a proposito della Nazionale, invece, vede nella scarsa affluenza all’Olimpico il segnale della disaffezione dei tifosi nei confronti dell’Italia. Ecco le sue parole.

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Le parole di Garbo nell’intervista sulla Lazio e sull’Italia

“Inter, Roma e Como sono più avanti di tutte per identità, mentre le altre hanno varie lacune. La Juventus ha avuto tanti infortuni, del Milan non si capisce ancora la formazione titolare, mentre la Lazio ha fatto qualcosa di sorprendente, ma poteva avere dei punti in meno. Comunque ritengo che Inter e Roma saranno le prime due, mentre per il terzo e quarto posto lotteranno Como, Milan e Juventus . Non inserisco nella lotta invece il Napoli. Scudetto? “lo dico 52% per l’Inter e 48% per la Roma. Non vedo invece inserimenti da parte di altre francamente”.

Sulla Nazionale

“Quando ho sentito che erano stati venduti 39000 biglietti mi sono stupito, ma del resto è il termometro del disamore nei confronti della Nazionale. Voglio vedere che cosa farà questa squadra, ma non ho grandi ottimismi. E un gruppo nuovo con giocatori poco esperti e con molte incognite. Oltretutto io non avrei mai richiamato Mancini per quello che era successo. Ora però è tornato e ripeto che non sono così convinto che questo nuovo corso darà frutti in tempi brevi”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
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