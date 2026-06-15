Garbo: “Senza tifosi il calcio muore, Lotito non sa più che fare”

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio, il giornalista Daniele Garbo, ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il mondo Lazio. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Garbo sulla situazione della Lazio

“La situazione è così incancrenita che è difficile immaginare una via d’uscita. Lotito si è cacciato in un tunnel di cui non si riesce ad intravedere l’uscita. È un muro contro muro con i tifosi che avrà solo effetti negativi. Ieri sono stato a cena con un amico che mi ha confessato che quest’anno non sottoscriverà l’abbonamento all’Olimpico dopo più di quarant’anni. È vero che la società è di chi la gestisce, ma i tifosi sono il patrimonio principale di un club calcistico. Senza passione il calcio è destinato a morire”.

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