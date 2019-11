GARLINI LAZIO – Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio è pronta a tornare in campo nel match contro il Sassuolo di domenica pomeriggio. L’ex biancoceleste Oliviero Garlini ha parlato così degli uomini di Inzaghi ai microfoni della radio ufficiale dei capitolini.

Immobile

“Immobile è un giocatore in grado di fare la differenza. Non solo per i gol, ma anche per i tanti assist serviti ai suoi compagni: si tratta di un calciatore importantissimo. Immobile ha portato la Lazio in un’ottima situazione di classifica, speriamo che continui così per far ottenere alla squadra obiettivi importanti. Oltre ad essere un grande centravanti, credo che Ciro possa esprimersi benissimo anche come esterno d’attacco nel 4-3-3″.

Sassuolo-Lazio

“Domenica la Lazio dovrà affrontare il Sassuolo con grande cattiveria, sarà importante non subire reti. I biancocelesti devono ambire a raccogliere più punti possibili per centrare il traguardo Champions. Quindi dovranno essere molto aggressivi, saranno chiamati ad attaccare ogni palla per dare la giusta impronta alla sfida”.