Un ricordo per sempre: il falconiere Garruto si tatua il volo di Flaminia

Il falconiere Giacomo Garruto si è impresso sulla pelle il primo volo dell’aquila Flaminia allo stadio Olimpico: un ricordo reso ora indelebile dal tatuaggio che raffigura l’esordio del 20 dicembre 2025.

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Il tatuaggio con cui Garruto ha immortalato il primo volo all’Olimpico di Flaminia

Due bambini che si tengono per mano, un’aquila che vola nel cielo e la curva nord dell’Olimpico, il tutto all’interno della cornice di una piuma. Così Gabriele Garruto, falconiere della Lazio, ha deciso di immortalare il ricordo del primo volo dell’aquila Flaminia allo stadio Olimpico. Affianco, la scritta: “Tra cielo e cuore… là dove tutto ha avuto inizio”. Ecco l’immagine condivisa su Instagram.

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