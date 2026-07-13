INTERVISTE
Gasperini: “Anche da acerrimo avversario, mi dispiace per la situazione della Lazio”
L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Radio uno, parlando della protesta dei tifosi della Lazio e sulla protesta. Ecco le sue parole:
Leggi anche: Zazzaroni: “Mai visto nulla del genere, Lotito fa continue provocazioni”
Gasperini sui tifosi della Lazio e sulla protesta
“Non è bella questa situazione. Anche da acerrimo avversario la Lazio ha comunque una parte di storia importante del calcio italiano. Va recuperato questo entusiasmo, spero trovino le condizioni migliori. Sia i derby, sia il campionato hanno bisogno di stadi sempre pieni”
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
UFFICIALE: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Romagnoli bloccato, qualche intoppo in Qatar: cosa sta succedendo
-
CALCIOMERCATO LAZIO19 ore ago
Diogo Leite rifiuta l’offerta dell’Al Diriyah: la Lazio torna in corsa?