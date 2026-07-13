Gasperini: “Anche da acerrimo avversario, mi dispiace per la situazione della Lazio”

L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Radio uno, parlando della protesta dei tifosi della Lazio e sulla protesta. Ecco le sue parole:

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Gasperini sui tifosi della Lazio e sulla protesta

“Non è bella questa situazione. Anche da acerrimo avversario la Lazio ha comunque una parte di storia importante del calcio italiano. Va recuperato questo entusiasmo, spero trovino le condizioni migliori. Sia i derby, sia il campionato hanno bisogno di stadi sempre pieni”

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