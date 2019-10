GASPERINI INTERIVISTA – Alla vigilia della gara di Champions contro il Manchester City, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed è tornato anche sulle polemiche conseguite all’ultimo match di campionato contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni.

Verso Manchester

“Noi abbiamo bisogno di fare qualcosa di molto bello in Champions, in campionato ci stiamo ripetendo e questo ci sta dando soddisfazione, ma ora abbiamo bisogno di aumentare la credibilità a livello internazionale. Non sarà semplice contro una delle squadre più forti al mondo, ma sarei davvero felice se i ragazzi facessero una prestazione simile a quelle che ho visto in campionato.”

Concetti post Lazio

“Non sono pentito, ho commentato un episodio di cui sono convinto. Ma questo non significa niente, non è un attacco a Immobile e alla sua professionalità. Quello della Lazio è un comunicato demenziale, non ho attaccato né il giocatore né la Lazio, ho commentato un episodio che ritengo ancora così. Queste difese a oltranza delle posizioni non ci riguardano, noi vogliamo giocare a calcio.”

Paragone con il gioco di Sarri

“Abbiamo tutti un obiettivo, che è quello di fare il risultato migliore possibile. Si può fare in tanti modi e il fatto di ricevere consensi ci fa piacere. L’Atalanta in questi ultimi anni è stata apprezzata soprattutto perché ha fatto punti, altrimenti lo sarebbe stata meno. Il nostro obiettivo ora è fare risultato anche in Champions”.