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Gattuso, l’abbraccio del suo passato: cori dei tifosi del Milan all’Olimpico

Published

1 ora ago

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Gattuso

Accoglienza speciale per Gennaro Gattuso all’Olimpico, nel prepartita della sfida tra Lazio e Milan, i tifosi rossoneri hanno dedicato alcuni cori al tecnico biancoceleste, in segno di ringraziamento per il suo passato nel club.

Leggi anche: Amorim: “Contro la Lazio ci serve qualità in ogni settore del campo”

Cori da parte dei tifosi del Milan per Gennaro Gattuso

Un rapporto profondo quello tra Gattuso e il Milan, con 13 stagioni vissute da protagonista in maglia rossonera da calciatore e poi l’esperienza in panchina tra il 2017 e il 2019. Per l’allenatore della Lazio, dunque, quella di oggi contro i rossoneri rappresenta una sfida dal significato particolare, vissuta anche attraverso l’affetto dei suoi ex tifosi.

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