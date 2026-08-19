Il gioco aggressivo di Gattuso sotto accusa, ma niente rivoluzioni

La clamorosa debacle contro il Mantova ha scatenato un terremoto a Formello, scoprendo tutte le lacune di una rosa ancora da completare; sotto accusa sarebbe finito anche lo stile di gioco proposto da Gennaro Gattuso, ma il tecnico non si scompone: nessuna rivoluzione, si proseguirà sul percorso tracciato a partire dal precampionato.

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Lo stile di gioco di Gattuso finisce sotto accusa: si cercano correttivi

Come riporta il Corriere dello Sport, la clamorosa sconfitta contro il Mantova ha lasciato i suoi strascichi. Dopo le lavate di capo giunte da Fabiani e Lotito, la squadra è tornata al lavoro per correggere gli errori commessi all’Olimpico. Cadere anche al Dall’Ara, nell’esordio di campionato contro il Bologna, significherebbe trasformare un campanello d’allarme in una sirena d’emergenza. Per questo, Gattuso deve trovare accorgimenti allo stile di gioco aggressivo e spregiudicato proposto, e finito sotto accusa. Nessuna rivoluzione: fare dietrofront dopo 40 giorni di preparazione sarebbe illogico. Ma trovare i correttivi per evitare di lasciare campo aperto agli avversari una volta saltata la prima pressione, così costringendo a corse all’indietro di 60-70 metri che hanno stremato le forze dei calciatori.

Si lavora a livello mentale

Anche a livello mentale ci sarà da lavorare: Gattuso si aspetta maggiore personalità e capacità di reazione da parte degli uomini in campo. In particolare quando le cose si mettono male, i calciatori devono essere in grado di adattarsi agli eventi sfavorevoli e di ripartire con forza, senza alzare bandiera bianca. Con la speranza che la caduta dell’Olimpico rappresenti un semplice inciampo, e non l’inizio di una discesa nel baratro.

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