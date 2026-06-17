La Lazio lavora in vacanza: Gattuso ha dato i compiti a casa

La stagione biancoceleste inizia presto e Gennaro Gattuso si aspetta di trovare una squadra in buone condizioni al raduno a Formello; per questa ragione, ha affidato a ciascun giocatore degli allenamenti individuali specifici da eseguire durante le vacanze.

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Gli allenamenti per le vacanze assegnati da Gattuso

Compiti delle vacanze per tutti. Questa la decisione di Gennaro Gattuso, che ha deciso di non limitare il carico di lavoro ai soli Nicolò Rovella e Danilo Cataldi, incontrati faccia a faccia a Formello, riporta il Messaggero. L’intenzione, infatti, è quella di accorciare i tempi e trovare una squadra già in buone condizioni all’inizio del ritiro a Formello. “Ringhio” vuole concentrarsi sul lavoro tattico, per ritagliare alla sua Lazio un nuovo vestito. Nella mente del tecnico c’è il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, uno cambio di direzione che richiede esercizio sul campo di gioco.

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