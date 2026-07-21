Amichevole, gli interrogativi e le risposte date a Gattuso

Con l’amichevole disputata ieri contro la Primavera si è chiusa la prima settimana di lavori della Lazio; Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con le prime risposte e gli ulteriori interrogativi sollevati dal campo: in questa formazione chi segna?

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Lazio, gli interrogativi di Gattuso dopo l’amichevole contro la Primavera

L’attacco della Lazio non segna. Non che sia una novità, questa, per la squadra che ha concluso la scorsa stagione con il settimo peggior attacco della Serie A, ma è senz’altro una dolorosa conferma. Come sottolineato da il Messaggero, gli incoraggianti segnali offerti da Ratkov nella prima settimana di preparazione con Gattuso sono stati immediatamente sconfessati dal campo, quando il serbo si è divorato una rete a porta vuota; Dia e Noslin, invece, continuano nella loro consueta sterilità offensiva. Sicché a gonfiare la rete sono stati Gabriele Artistico (doppietta su rigore), ma in uscita, e Sanà Fernandes. Emerge allora una domanda: a chi sarà affidato il compito di segnare? Spetta a Fabiani scegliere un nove di livello per Gattuso fra le suggestioni Kennedy, Piccoli e Pinamonti.

Le risposte offerte dal campo

L’amichevole ha anche dimostrato chiaramente la direzione cui tende il progetto di Gattuso. Si lavora per strutturare la squadra sulla base di un 4-2-3-1. I primi concetti impartiti sembrano in fase di assimilazione, nelle prossime settimane saranno approfonditi, ma la strada intrapresa pare essere questa. In attesa che dal mercato arrivi l’attaccante.

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