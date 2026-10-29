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Gattuso sfida il Cagliari, ecco i precedenti da allenatore
Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Cagliari, nella sfida che andrà in scena all’Olimpico per la decima giornata di Serie A domenica alle 15: ecco i precedenti dell’allenatore.
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I precedenti di Gattuso con il Cagliari
Sono sei i precedenti tra Gennaro Gattuso e il Cagliari, maturati alla guida di Milan e Napoli. In entrambe le esperienze, il tecnico calabrese ha collezionato due vittorie e un pareggio in tre incontri, mantenendo così la propria imbattibilità contro i sardi. L’ultimo confronto risale alla sua avventura sulla panchina partenopea e si è concluso sull’1-1. Domenica, Gattuso proverà dunque a confermare il bilancio positivo contro la formazione rossoblù.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
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|14
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|8
|Torino
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|9
|9
|Cagliari
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|9
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|Napoli
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|8
|11
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|8
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|7
|8
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|8
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|4
|8
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|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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