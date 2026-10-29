Connect with us

NOTIZIE

Gattuso sfida il Cagliari, ecco i precedenti da allenatore

Published

1 ora ago

on

Gattuso Cagliari precedenti

Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Cagliari, nella sfida che andrà in scena all’Olimpico per la decima giornata di Serie A domenica alle 15: ecco i precedenti dell’allenatore.

Leggi anche: Napoli, infortunio Lobotka: salta la sfida contro la Lazio

I precedenti di Gattuso con il Cagliari

Sono sei i precedenti tra Gennaro Gattuso e il Cagliari, maturati alla guida di Milan e Napoli. In entrambe le esperienze, il tecnico calabrese ha collezionato due vittorie e un pareggio in tre incontri, mantenendo così la propria imbattibilità contro i sardi. L’ultimo confronto risale alla sua avventura sulla panchina partenopea e si è concluso sull’1-1. Domenica, Gattuso proverà dunque a confermare il bilancio positivo contro la formazione rossoblù.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI