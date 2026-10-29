Gattuso sfida il Cagliari, ecco i precedenti da allenatore

Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Cagliari, nella sfida che andrà in scena all’Olimpico per la decima giornata di Serie A domenica alle 15: ecco i precedenti dell’allenatore.

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I precedenti di Gattuso con il Cagliari

Sono sei i precedenti tra Gennaro Gattuso e il Cagliari, maturati alla guida di Milan e Napoli. In entrambe le esperienze, il tecnico calabrese ha collezionato due vittorie e un pareggio in tre incontri, mantenendo così la propria imbattibilità contro i sardi. L’ultimo confronto risale alla sua avventura sulla panchina partenopea e si è concluso sull’1-1. Domenica, Gattuso proverà dunque a confermare il bilancio positivo contro la formazione rossoblù.



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