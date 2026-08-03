Gattuso cambia la preparazione, il peggio è passato

Giorno di riposo concesso da Gattuso ai suoi ragazzi dopo l‘amichevole vinta dalla Lazio contro l’Ascoli, il tecnico biancoceleste cambierà la preparazione della squadra vista la vicinanza con il primo impegno ufficiale della stagione.

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Gattuso “rallenta” la Lazio, come cambia la preparazione dei biancocelesti.

Dopo il successo contro l’Ascoli, Gattuso ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi, che torneranno ad allenarsi domani a Formello in vista del prossimo test amichevole di mercoledì contro l’Ostiamare. Fischio di inizio alle ore 18:00.

Secondo il Corriere dello Sport la fase più faticosa della preparazione estiva sarebbe ormai alle spalle, ora lo staff di Gattuso si concentrerà sul far trovare brillantezza e velocità alle gambe dei calciatori. Il 16 agosto i biancocelesti scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale della stagione contro il Mantova, nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Per evitare scivoloni, la Lazio dovrà girare già a mille. Iniziare col piede giusto è d’obbligo vista la situazione delicata che gravita intorno al club.

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