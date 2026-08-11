Cercasi centravanti, ecco perché Ratkov non può bastare

Petar Ratkov ha messo a segno sei reti nel pre-campionato contro avversarie modeste, Gattuso continua a chiedere un nuovo centravanti: ecco perché la Lazio non lo ha ancora comprato.

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Gattuso vuole un centravanti con determinate caratteristiche, Ratkov non basta.

Avesse messo a segno sei gol in altrettante partite contro Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, magari ora staremmo parlando di altro, ma le sei reti di Ratkov contro avversarie sulla carta molto inferiori, non sono bastate per convincere Gattuso a puntare ciecamente su di lui.

“Nessuno toglie la bravura di Ratkov, potrebbe anche rimanere”, così diceva il tecnico biancoceleste pochi giorni fa, senza mai dare la certezza che l’attaccante serbo potesse essere il titolare nella stagione che sta per iniziare.

Gli obiettivi in attacco sono quasi tutti sfumati, ma prendere un centravanti resta la priorità.

Dopo la figuraccia con Ivanovic, che avrebbe scelto il Lens per giocare la Champions e il nulla di fatto per diversi altri profili accostati alla Lazio, ora Gattuso pretende che si facciano dei passi concreti per la punta titolare della squadra.

Ringhio non ha mai nascosto di volere un profilo di un certo livello, comprare tanto per comprare non ha senso. Ama ripeterlo l’ex mister del Milan, un po’ come aveva già fatto il presidente Lotito in passato. Se la Dinamo Mosca dovesse mettere sul piatto i 23 milioni che la Lazio chiede per Ratkov, si potrebbero aprire prospettive di un certo tipo.

Gattuso stravede per Gimenez, ma ci sono altre piste.

Al momento il Milan non ha aperto al prestito gratuito del messicano e il prepotente inserimento del Porto potrebbe far naufragare l’ipotesi di un approdo dell’ex Feyenoord nella Capitale. Sfumato Ivanovic, che tanto piaceva a Gattuso, restano in piedi le piste Pinamonti e Lucca.

Per il primo il Sassuolo chiede almeno 10 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Per il secondo ne servono di più, a meno che il Napoli non accetti un prestito gratuito con diritto di riscatto. Piccoli della Fiorentina, altro candidato, sembra indirizzato verso Bologna. Non è comunque da escludere che possano spuntare altri nomi dall’estero, sperando non si tratta delle solite scommesse.

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