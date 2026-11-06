Serie A, Gattuso eletto Coach of the month – VIDEO

Il profilo Instagram ufficiale della Serie A ha pubblicato un video dedicato a Gennaro Gattuso, eletto Coach of the month di ottobre: per il tecnico della Lazio un mese impeccabile.

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La Serie A ha omaggiato con un bel video Gennaro Gattuso, eletto Coach of the month di ottobre.

La Lazio nel mese di ottobre ha disputate quattro match facendo bottino pieno, sconfiggendo in sequenza Monza (3-1), Juventus (0-3), Parma (2-1) e Sassuolo (2-6). Impossibile fare meglio di così, inevitabile il premio per il tecnico biancoceleste.

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