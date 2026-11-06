Connect with us

NOTIZIE

Serie A, Gattuso eletto Coach of the month – VIDEO

Published

3 ore ago

on

Gennaro Gattuso

Il profilo Instagram ufficiale della Serie A ha pubblicato un video dedicato a Gennaro Gattuso, eletto Coach of the month di ottobre: per il tecnico della Lazio un mese impeccabile.

LEGGI ANCHE: Nuovo annuncio del tifo organizzato, appuntamento alla stazione Termini: tutti i dettagli

La Serie A ha omaggiato con un bel video Gennaro Gattuso, eletto Coach of the month di ottobre.

La Lazio nel mese di ottobre ha disputate quattro match facendo bottino pieno, sconfiggendo in sequenza Monza (3-1), Juventus (0-3), Parma (2-1) e Sassuolo (2-6). Impossibile fare meglio di così, inevitabile il premio per il tecnico biancoceleste.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI