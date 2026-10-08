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Gattuso parlerà in conferenza stampa prima del Monza, ecco quando
Con una nota sui propri canali ufficiali la Lazio ha comunicato che il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa prima della sfida col Monza, ecco di seguito tutti i dettagli.
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Lazio-Monza: data e orario della conferenza stampa di Gattuso
“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio-Monza, interverrà in conferenza stampa sabato 10 ottobre alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.”
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