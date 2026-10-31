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Gattuso: “Lotito è molto presente, c’è rispetto e comunicazione”

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3 ore ago

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Gattuso conferenza stampa Lotito Lazio Cagliari

Durante la conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari, Gennaro Gattuso ha parlato del suo rapporto personale con Claudio Lotito: il presidente è molto presente e, anche in caso di differenza di vedute, non fa venire meno il rispetto e la comunicazione. Le sue parole.

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Le parole di Gattuso nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari su Lotito

“Parlo spesso con il presidente, è molto presente. Viene spesso a mangiare con noi e sta con la squadra, lo trovo giusto. Certe cose le vede in maniera diversa da me, ma c’è un grande rispetto e una grande comunicazione”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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