Gattuso: “Cessioni a gennaio? Sarebbe un peccato”

Con tutta probabilità, la Lazio si avvia a vivere una sessione di mercato invernale di difficoltà, con il blocco delle operazioni in entrata a rischio e la possibilità di dover salutare giocatori importanti all’orizzonte: nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari, Gennaro Gattuso ha svelato le sue sensazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Pisacane: “Lazio? Sta overperformando. Gattuso si merita tutto”

Le parole di Gattuso nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari sul mercato invernale

“Non ci sto pensando. Poi dopo è normale che visto il rapporto che ho con i giocatori, se viene qualcuno a dirmi di voler partire. Al momento non è venuto nessuno. Penso a mettere in campo i migliori. Spero non succeda nulla, sarebbe un peccato”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP