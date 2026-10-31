Connect with us

NOTIZIE

Gattuso pazzo di Noslin: “Il suo spirito non deve mancare”

Published

4 ore ago

on

Gattuso conferenza stampa Noslin Lazio Cagliari

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari, Gennaro Gattuso ha elogiato Tijjani Noslin non tanto per i gol, ma per lo spirito di sacrificio e determinazione che mette ogni volta che scende in campo.

LEGGI ANCHE: Caressa:”Stadi non sono opere d’arte. Altrimenti Lazio e Roma…”

Le parole di Gattuso nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari su Noslin

 “Io non parlo di Noslin per i gol, ma per come tiene il campo. È il primo nostro difensore, fa le doppie scalate, salta di testa contro marcantoni e la prende lui, pressa tutti. Questa caratteristica domani non deve mancare, non vanno fatte le cose a metà. Ci vogliono atteggiamento e voglia, dobbiamo fare il nostro calcio ed essere umili. Giocare contro Milan e Juve è facile, si preparano da sole queste sfide. Noi dobbiamo dare continuità e rispettare l’avversario andando a 100 all’ora pure domani”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 25 9
2 LAZIO 25 9
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Juventus 14 9
9 Torino 13 9
10 Cagliari 13 9
11 Bologna 11 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 9
17 Udinese 5 9
18 Fiorentina 5 9
19 Parma 5 9
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI