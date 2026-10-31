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Gattuso pazzo di Noslin: “Il suo spirito non deve mancare”
Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari, Gennaro Gattuso ha elogiato Tijjani Noslin non tanto per i gol, ma per lo spirito di sacrificio e determinazione che mette ogni volta che scende in campo.
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Le parole di Gattuso nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari su Noslin
“Io non parlo di Noslin per i gol, ma per come tiene il campo. È il primo nostro difensore, fa le doppie scalate, salta di testa contro marcantoni e la prende lui, pressa tutti. Questa caratteristica domani non deve mancare, non vanno fatte le cose a metà. Ci vogliono atteggiamento e voglia, dobbiamo fare il nostro calcio ed essere umili. Giocare contro Milan e Juve è facile, si preparano da sole queste sfide. Noi dobbiamo dare continuità e rispettare l’avversario andando a 100 all’ora pure domani”.
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