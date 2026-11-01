Gattuso: “Questi ragazzi hanno sorpreso anche me, mi sarei accontentato di un pari”

Al termine della gara Lazio Cagliari il tecnico dei biancocelesti Gennaro Gattuso è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel post di Lazio Cagliari.

“Oggi hanno sorpreso pure me, mi sarei accontentato di un punto, ma i miei ragazzi la volevano vincere a tutti i costi. I cambi hanno fatto la differenza. Il Cagliari aveva fatto bene anche contro la Roma cinque giorni fa. Se abbiamo portato a casa i tre punti è merito della loro mentalità. Mancano 12 punti all’obiettivo, poi si vede. Stiamo tutti là, non puoi sbagliare niente. Dobbiamo fare qualcosa di diverso, ci sono allenatori e squadre molto bravi. Eravamo un po’ sulle gambe, ma siamo stati bravi a rimanere in partite. Lavoro incredibile a livello mentale”.

Gattuso sui cambi.

“Ci possono stare giornate no. Mi sembrava giusto inserire forze fresche, una gamba diversa. Sulle seconde palle arrivavamo poco. Anche Belahyane ha giocato al di sotto. Cataldi poteva darci qualcosa in più. Non è stata la miglior partita di Nuno. Provstgaard ha fatto fatico e ho inserito Leite. In panchina ho giocatori che mi danno sicurezza. Me la sono rischiata, facendo partire quasi sempre gli stessi. Ci sta che paghi qualcosa”.

Gattuso sullo scetticismo nei suoi confronti e su Zaccagni.

“Zaccagni ha preso una botta. Non credo sia un problema muscolare. Complimenti al mio capitano, gli è venuto a mancare uno zio molto giovane e nonostante questo lui si è messo a disposizione. Condoglianze a tutta la sua famiglia. Ho letto poco, mi sono chiuso dentro Formello. Dentro Formello ci sono tanti laziali veri, è una famiglia. Dopo la sconfitta con il Mantova sembrava un funerale. Dissi che il morto si piange quando si deve piangere. Dovevamo continuare con l’entusiasmo che avevo visto in ritiro. Dal primo giorno questa squadra ha lavorato con impegno e grande senso di appartenenza. Tutto quello che succedeva fuori? Non sapevo nulla. Non ho mai pensato che il problema fossi io”.

Gattuso sul rapporto con i tifosi.

“Quando vedi prima del Milan cosa hanno fatto, lo stesso prima del Parma, quando vedi martedì a Reggio Emilia tutta quella gente, sembrava una festa scudetto. Ma anche i tredicimila di oggi. Chi viene allo stadio è un eroe. Vivo di queste emozioni. Speriamo di continuare a dargli tante gioie. I tifosi sono coerenti ed è difficile fargli cambiare idea”.

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