Gattuso: “Mentalità giusta. Mercato? Mi basterebbe che rimanessero tutti quelli che ho”

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, al termine della sfida dell’Olimpico contro il Genoa, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

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Le parole di Gattuso in conferenza stampa nel postpartita di Lazio Genoa

“Ho visto una maggiore convinzione della squadra. Hanno pressato con criterio. Negli ultimi 10 minuti Davide Frattesi zoppicava e non riusciva a pressare. Mi sta piacendo la continuità che abbiamo. Sbagliamo troppe scelte a campo aperto. La mentalità è quella giusta, Non è facile giocare con questa pressione ultra offensiva. I ragazzi stanno sul pezzo”.

Gattuso sui condizionamenti esterni.

“Non dovete sottovalutare il metodo che stiamo cercando. L’anno scorso facevamo un calcio totalmente diverso. Allenata da un maestro, ma quest’anno è diverso. Ci vuole tempo. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Ricordiamoci che abbiamo smontato tutto. Non sono nemmeno due mesi che lavoro con questi ragazzi”.

Gattuso sul mercato e sugli infortuni

“Non mi aspetto nulla, mi basta che rimangano quelli che ho a disposizione. Ho saputo di Ratkov a mezzogiorno e mezza. Che devo fare io se abbiamo tutti questi infortuni a centrocampo. Se non ci sono soldi che facciamo? Vado a rapire i giocatori con una maschera? Voglio parlare di calcio giocato. Questi ragazzi stanno dando la vita. Numericamente ci servirebbe, ma va bene così”.

Gattuso su Rovella, Belahyane e Cataldi.

“Belahyane si è fatto trovare pronto, se lo vedi non gli dai un euro e invece sa giocare. Rovella domani riposa e martedì farà una risonanza. Cataldi si è fermato negli ultimi 7-8 giorni. Speriamo di averlo in gruppo la prossima settimana. Viene da un’operazione importante. Gli altri infortunati, Dele-Bashiru è meno grave di Marusic. Pellegrini fra 5-6 giorni dovrebbe tornare. Patric farà una nuova risonanza. Gigot è fuori”.

Gattuso su Mandas.

“Mandas da quando sono arrivato io tocca più palloni di qualche calciatore, Tocca 60-70 palloni. Mi piacerebbe se sbagliasse meno, colpa anche mia che gli chiedo di fare determinate cose. Ci da anche superiorità numerica in alcuni frangenti”.

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