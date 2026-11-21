Al termine della gara Lazio Lecce il tecnico dei biancocelesti Gennaro Gattuso è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel post di Lazio Lecce.

“Fra 8 punti faremo la prima festa. Poi più avanti ne parleremo. Sono stupito dalla mentalità. Oggi non benissimo nei primi 10′. Non siamo stati molto brillanti. Abbiamo sofferto sui calci piazzati a favore. Eravamo un po’ piantati sulle seconde palle. Nel secondo tempo non li abbiamo fatti respirare. Di solito li sbagliamo, oggi abbiamo fatto benissimo.

Sono orgoglioso di come lavorano durante la settimana. Ieri ero tranquillo. Oggi abbiamo messo Doekhi, Leite e Pedraza, che non avevano mai giocato insieme. Mi prendo il merito di essere stato bravo in poco tempo a far diventare questa squadra una famiglia”.

Gattuso su Taylor.

“Kenneth Taylor vede cose che gli altri non vedono. Il 95% dei calciatori nel mondo lì avrebbe tirato di piattone. A me quella giocata non è passata nemmeno nell’anticamera nel cervello. Un gesto alla Rui Costa”.

Gattuso su Frattesi.

“Lui è capoccione, ha bisogno di affetto e di prendere mazzate sui denti. Vuole giocare come decide lui. Sono contento che abbia fatto gol di sinistro. Io sono contento di tutti i giocatori. Le vittorie ci stanno aiutando. In tanti meriterebbero più spazio. Ci ho messo un po’ a fare i cambi perché ho visto che la squadra non stava andando in difficoltà”.

Gattuso su Isaksen.

“Nel primo tempo dentro non si passava. Dovevamo andare in verticale a cercare lui. Lo abbiamo fatto poche volte. Oggi Noslin ha sbagliato tanto a livello tecnico, ma ha fatto due gol. E’ un piacere lavorare con Isaksen. Ha deciso in estate di operarsi al pube. E’ un giocatore che ha la terza marcia e anche a livello balistico è migliorato tanto. Ci ha preso gusto a fare gol e assist”.

Gattuso sulla Supercoppa.

“Per me è un regalo, è una coppa e dobbiamo viverla, ma manca del tempo, manca un mese. Ci penseremo dopo Frosinone. Giocheremo contro una squadra che negli ultimi anni sta dettando legge. Da lunedì cominceremo a pensare al Torino e così via”.

Gattuso su qual è il segreto della Lazio.

“Quando uno propone, deve avere dall’altra parte gente che ci crede fortemente. I calciatori devono pensare a fare i calciatori, noi dobbiamo essere bravi a fargli capire perché gli chiediamo determinate cose. I miei ragazzi sono bravi nei lavori individuali, si fermano ad analizzare i movimenti, i dettagli. Alla base di tutto c’è il lavoro. Se vuoi giocare in questo modo devi fare fatica”.

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