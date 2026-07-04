CONFERENZE STAMPA
Gattuso verso la conferenza stampa di presentazione: ecco quando ci sarà
Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio dopo la debacle in Nazionale, è pronto a iniziare la sua avventura in biancoceleste; prima, però, dovrà affrontare la conferenza stampa di presentazione. Ecco quando avverrà.
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La conferenza stampa di presentazione di Gattuso: ecco quando ci sarà
Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Gennaro Gattuso verrà presentato alla stampa intorno alla metà della prossima settimana. Sarà in quella occasione, tanto attesa, che il tecnico calabrese potrà fare chiarezza sul perché di questa scelta, sulle sue ambizioni e su quelle della squadra. Noi di Lazionews.eu, ovviamente, ci saremo e ve la racconteremo live.
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