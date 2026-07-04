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CONFERENZE STAMPA

Gattuso verso la conferenza stampa di presentazione: ecco quando ci sarà

Published

3 ore ago

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Gattuso conferenza stampa presentazione Lazio

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio dopo la debacle in Nazionale, è pronto a iniziare la sua avventura in biancoceleste; prima, però, dovrà affrontare la conferenza stampa di presentazione. Ecco quando avverrà.

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La conferenza stampa di presentazione di Gattuso: ecco quando ci sarà

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Gennaro Gattuso verrà presentato alla stampa intorno alla metà della prossima settimana. Sarà in quella occasione, tanto attesa, che il tecnico calabrese potrà fare chiarezza sul perché di questa scelta, sulle sue ambizioni e su quelle della squadra. Noi di Lazionews.eu, ovviamente, ci saremo e ve la racconteremo live.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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