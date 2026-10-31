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Gattuso: “Ringrazio i tifosi, che spettacolo col Sassuolo”

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4 ore ago

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Gattuso conferenza stampa tifosi Lazio Cagliari

Durante la conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari, Gennaro Gattuso ha dedicato un pensiero ai tifosi, che non hanno mai abbandonato la squadra in trasferta e a Sassuolo hanno dato vita a uno spettacolo senza precedenti: le sue parole.

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Le parole di Gattuso nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari sui tifosi

“Io mi emoziono quando gioco con mio figlio. Vado alla ricerca di emozioni. Faccio questo mestiere perché mi fa sentire vivo. Quando ho preso mazzate ho comunque mantenuto il fuoco dentro. Fanno piacere i cori dei tifosi. Li ho ringraziati per lo spettacolo mostrato, sembrava una festa scudetto col Sassuolo. I ragazzi hanno creato un grande entusiasmo”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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