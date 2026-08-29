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Lazio-Genoa, niente conferenza della vigilia: silenzio per Gattuso

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3 ore ago

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Gattuso conferenza stampa vigilia Lazio Genoa

Niente conferenza stampa alla vigilia di Lazio Genoa: Gennaro Gattuso non si presenterà a parlare ai media per volere… della società.

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Lazio Genoa: niente conferenza stampa della vigilia per Gattuso

Come avvenuto in occasione della prima partita di campionato contro il Bologna, e numerose altre volte nella passata stagione con Maurizio Sarri, l’allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, non terrà la consueta (ormai non tanto) conferenza stampa della vigilia dell’impegno di Serie A contro il Genoa. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratterebbe di una decisione presa da parte della società, che sceglie dunque la via del silenzio.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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