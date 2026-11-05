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Gattuso parlerà in conferenza stampa prima di Napoli Lazio, ecco quando
La Lazio ha annunciato attraverso una nota ufficiale che Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Di seguito tutti i dettagli.
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“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Napoli-Lazio, interverrà in conferenza stampa sabato 7 novembre alle ore 12:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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