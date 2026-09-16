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COMUNICATI UFFICIALI

Gattuso in conferenza alla vigilia di Venezia: il comunicato della Lazio

Published

28 minuti ago

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Gennaro Gattuso

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di sabato sera contro il Venezia: ecco tutti i dettagli dell’evento.

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Il comunicato ufficiale della Lazio in merito alla conferenza stampa di mister Gattuso.

“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Venezia-Lazio, interverrà in conferenza stampa venerdì 18 settembre alle ore 11:45, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.

La S.S. Lazio ricorda che il termine ultimo per le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail [email protected] entro e non oltre le ore 16:00 di giovedì 17 settembre”.

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