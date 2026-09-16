COMUNICATI UFFICIALI
Gattuso in conferenza alla vigilia di Venezia: il comunicato della Lazio
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di sabato sera contro il Venezia: ecco tutti i dettagli dell’evento.
LEGGI ANCHE: Lotito all’attacco, la Procura deve indagare su quattro fatti specifici
Il comunicato ufficiale della Lazio in merito alla conferenza stampa di mister Gattuso.
“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Venezia-Lazio, interverrà in conferenza stampa venerdì 18 settembre alle ore 11:45, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.
La S.S. Lazio ricorda che il termine ultimo per le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail [email protected] entro e non oltre le ore 16:00 di giovedì 17 settembre”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI11 ore ago
Cataldi, panchina simbolica con il Milan: il regista ha bisogno di tempo
-
NOTIZIE1 ora ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Icardi, avanza l’ipotesi inglese: una big su di lui