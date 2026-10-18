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I convocati di Gattuso per Juventus Lazio: presente Pellegrini

Published

2 ore ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida dell’Allianz Stadium di questa sera contro la Juventus: tra i presenti anche Luca Pellegrini, reintegrato in rosa come confermato ieri in sala stampa dall’ex CT.

Leggi Anche: Verso Juventus Lazio, i convocati di Spalletti: si rivede Boga

I convocati di Gattuso per Juventus-Lazio

PORTIERI: Mandas, Motta, Renzetti.
DIFENSORI: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Sutalo.
CENTROCAMPISTI: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni.
ATTACCANTI: Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Serra.

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