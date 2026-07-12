NOTIZIE
In ritiro una Lazio provvisoria: ecco i convocati di Gattuso
Dopo la conferenza stampa di presentazione a Formello, mister Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il ritiro precampionato. Ne esce fuori una Lazio provvisoria, con giocatori che partiranno e altri che dovranno arrivare: ecco la lista.
Leggi anche: Comuzzo è l’alternativa low-cost a Dominguez: ecco l’idea di Fabiani
I convocati di Gattuso per il ritiro della Lazio
- Portieri:
- Mandas, Motta, Renzetti, D’Alessio
- Difensori:
- Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac
- Centrocampisti:
- Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni
- Attaccanti:
- Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra
- Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio:
- Furlanetto, Cataldi, Isaksen
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Diogo Leite ha scelto l’Arabia: è vicino all’Al-Diriyah
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Sergi Dominguez, quante difficoltà per la Lazio: prezzo e rivendita, la Dinamo fa muro