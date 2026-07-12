Connect with us

NOTIZIE

In ritiro una Lazio provvisoria: ecco i convocati di Gattuso

Published

4 ore ago

on

Gattuso convocati ritiro Lazio

Dopo la conferenza stampa di presentazione a Formello, mister Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il ritiro precampionato. Ne esce fuori una Lazio provvisoria, con giocatori che partiranno e altri che dovranno arrivare: ecco la lista.

Leggi anche: Comuzzo è l’alternativa low-cost a Dominguez: ecco l’idea di Fabiani

I convocati di Gattuso per il ritiro della Lazio

  • Portieri:
  • Mandas, Motta, Renzetti, D’Alessio
  • Difensori:
  • Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac
  • Centrocampisti:
  • Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni
  • Attaccanti:
  • Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra
  • Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio:
  • Furlanetto, Cataldi, Isaksen

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI