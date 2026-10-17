Gattuso su Belahyane: “Mi ha chiesto scusa per i primi allenamenti”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, mister Gennaro Gattuso ha toccato diversi temi e uno di questi riguarda l’evidente crescita di Reda Belahyane: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso su Belahyane

“I giocatori devono farsi trovare pronti. Possono incidere in qualsiasi momento. Tutti stanno facendo bene, merito loro. Bela i primi allenamenti faceva fatica e si scusava, step by step con passione e voglia si può fare tutto. Bravo lui”.

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