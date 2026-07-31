Connect with us

ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

Gattuso carica la Lazio: il discorso nello spogliatoio

Published

2 ore ago

on

Gennaro Gattuso

Che il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, sia un uomo di sport fiero e passionale non è una novità per nessuno; se poi per caso qualcuno nello spogliatoio biancoceleste non ne fosse ancora a conoscenza, lo avrà sicuramente imparato dopo il veemente discorso che l’allenatore ha tenuto nello spogliatoio di Formello, all’inizio della seconda fase del ritiro della squadra.

Leggi anche: “L’Olimpico potrebbe ospitare la finale di Euro 2032

Il discorso di Gattuso nello spogliatoio della Lazio

Sarà una stagione impegnativa per la Lazio e Gattuso lo sa bene. Proprio per questo motivo, pretende che il gruppo dia anima e corpo non solo nelle partite, ma anche in allenamento. Alla ripartenza della seconda parte di ritiro, scrive il Messaggero, il tecnico ha fatto un discorso chiaro e forte allo spogliatoio. Gattuso ha chiarito le sue intenzioni ed esplicitato quanto si aspetta.

“Ora iniziamo a fare sul serio, voglio vedere più verve nelle sedute. Al piattume preferisco un vaffa in più”.

Queste sono le parole pronunciate dal calabrese nella giornata di mercoledì 29 luglio, alla ripresa. La situazione intorno alla Lazio non è semplice, con ansia e nervosismo che crescono a Formello. Il tecnico ha chiesto in privato a Fabiani e Lotito di provare ad accelerare qualche operazione, ma non vuole trasmettere la sua inquietudine al gruppo, per evitare di concedere alibi. Per questo, rimette in riga chiunque sia distratto.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI