Gattuso carica la Lazio: il discorso nello spogliatoio

Che il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, sia un uomo di sport fiero e passionale non è una novità per nessuno; se poi per caso qualcuno nello spogliatoio biancoceleste non ne fosse ancora a conoscenza, lo avrà sicuramente imparato dopo il veemente discorso che l’allenatore ha tenuto nello spogliatoio di Formello, all’inizio della seconda fase del ritiro della squadra.

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Il discorso di Gattuso nello spogliatoio della Lazio

Sarà una stagione impegnativa per la Lazio e Gattuso lo sa bene. Proprio per questo motivo, pretende che il gruppo dia anima e corpo non solo nelle partite, ma anche in allenamento. Alla ripartenza della seconda parte di ritiro, scrive il Messaggero, il tecnico ha fatto un discorso chiaro e forte allo spogliatoio. Gattuso ha chiarito le sue intenzioni ed esplicitato quanto si aspetta.

“Ora iniziamo a fare sul serio, voglio vedere più verve nelle sedute. Al piattume preferisco un vaffa in più”.

Queste sono le parole pronunciate dal calabrese nella giornata di mercoledì 29 luglio, alla ripresa. La situazione intorno alla Lazio non è semplice, con ansia e nervosismo che crescono a Formello. Il tecnico ha chiesto in privato a Fabiani e Lotito di provare ad accelerare qualche operazione, ma non vuole trasmettere la sua inquietudine al gruppo, per evitare di concedere alibi. Per questo, rimette in riga chiunque sia distratto.

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