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Doekhi sorpassa Diogo Leite? Gli ultimi dubbi di Gattuso
La squadra sta ultimando i preparativi in vista della sfida con il Lecce, Gattuso ha pressoché un solo dubbio di formazione: Diogo Leite o Doekhi al centro della difesa?
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Diogo Leite o Doekhi? La scelta di Gattuso
A Formello sono tornati ad allenarsi anche i giocatori rientrati dalle nazionali, tra questi c’è Provstgaard che aspetta di sapere chi sarà il suo compagno di reparto contro il Lecce. Ad oggi è lecito credere che Doekhi tornerà titolare dopo lo stop e che Diogo Leite partirà invece dalla panchina. Il portoghese è sceso in campo in più incontri, 6 volte contro le 4 del collega, ma l’olandese ha avuto un minutaggio più elevato. Doekhi, tuttavia, non scende in campo dal 10 ottobre e potrebbe essere meno pronto rispetto a Leite che invece ha dimostrato di essere in forma ultimamente. La più grande discriminante resta però il piede dominante, poiché Provstgaard è mancino al suo fianco Gattuso potrebbe preferirgli un destro e quindi sarebbe l’olandese ad avere la meglio. Ancora poche ore e il tecnico scioglierà ogni dubbio.
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