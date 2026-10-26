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Gattuso sul solco di Eriksson: dialogo, rapporti umani e la forza del riposo
Se Eriksson ha scritto la storia della Lazio con la vittoria del secondo e ultimo scudetto biancoceleste, Gattuso la sta scrivendo; il paragone tra i due, però, risiede soprattutto nella gestione del gruppo. Forza del dialogo, dell’empatia, la costruzione di rapporti umani solidi e il riposo come prima arma per ricaricare le pile e ripulire la mente.
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Gattuso ed Eriksson, un filo che li unisce: empatia, dialogo e tanto riposo
Gattuso concede diversi giorni di riposo alla squadra. Staccare la spina è importante tanto quanto rimanere focalizzati, concentrati, in focus su ciò che si fa. Bastone e carota, verrebbe da dire, ma in realtà la costruzione del gruppo da parte di Rino affonda le radici molto più in profondità. Dialogo, franco e sincero, alla base di rapporti umani solidi e duraturi. Capacità di ascolto, comprensione, forte empatia nei confronti di una generazione di calciatori che non è più la tua, ma che avverti come tua.
Il mister è credibile agli occhi dei suoi ragazzi, esattamente come lo era Eriksson, e solo così ha l’autorevolezza per potergli chiedere tutto. Il solco tracciato dallo svedese è stato ripreso a piè pari da Rino, con l’unica differenza che il primo aveva a che fare con uno spogliatoio di assoluti fuoriclasse. Gattuso ha compreso che l’arma migliore è il confronto, non lo scontro. Che il pugno duro va dosato, non abusato. L’ex Ct della Nazionale ingloba nella sua professione altre quattro o cinque professioni senza, però, venir meno in nessuna di esse.
Ecco, il capolavoro di Rino prima che sul campo, è sul piano umano. Questo gruppo ha piacere nello stare insieme, nell’allenarsi, nel dare tutto per una causa superiore: il bene della Lazio. Gattuso ha sposato la causa, si è calato pienamente nella realtà biancoceleste e il filo che lo unisce a Eriksson non è poi così un’utopia.
di Claudio Troilo
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