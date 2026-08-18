Connect with us

NOTIZIE

I bookmaker abbassano la quota dell’esonero anticipato di Gattuso

Published

2 ore ago

on

Gennaro Gattuso

La pessima prestazione in Coppa Italia, che ha visto la Lazio cadere per mano di un Mantova meglio disposto in campo e più convinto dei propri mezzi, ha innescato riflessioni sul futuro di Gennaro Gattuso, il cui esordio sulla panchina biancoceleste è stato insufficiente: i bookmaker, in seguito alla batosta, hanno abbassato le quote per un suo possibile esonero anticipato.

Leggi anche: “Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni

I bookmaker abbassano le quote per un possibile esonero anticipato di Gennaro Gattuso

Le quote dei bookmaker, intransigenti, fotografano la disfatta e il pessimo momento della Lazio. Secondo gli analisti di Goldbet e Better, l’esonero anticipato di Gattuso, dopo la debacle con il Mantova, è sceso a quota 3.00. Prima della sfida di Coppa era proposto a 5.00. Un calo significativo, che restituisce il peso della pressione già finita sulle spalle dell’allenatore.

Non era questo l’avvio che Gattuso immaginava per la sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste, vista da lui come occasione di rifarsi dopo il fallimento con la Nazionale. Adesso, invece, appena cominciata la nuova avventura in biancoceleste, l’allenatore deve già fare i conti con una nuova bufera.

E non sono solo gli analisti ad averlo messo nel mirino. Anche Ryanair, nota per le sue tecniche di instant marketing, ha proposto al tecnico sui propri social, in maniera scherzosa, un form per partecipare a un colloquio di lavoro, se dovesse cercare una nuova posizione.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
0-2
Finale
Mantova
Sconfitta
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI