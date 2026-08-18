I bookmaker abbassano la quota dell’esonero anticipato di Gattuso

La pessima prestazione in Coppa Italia, che ha visto la Lazio cadere per mano di un Mantova meglio disposto in campo e più convinto dei propri mezzi, ha innescato riflessioni sul futuro di Gennaro Gattuso, il cui esordio sulla panchina biancoceleste è stato insufficiente: i bookmaker, in seguito alla batosta, hanno abbassato le quote per un suo possibile esonero anticipato.

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I bookmaker abbassano le quote per un possibile esonero anticipato di Gennaro Gattuso

Le quote dei bookmaker, intransigenti, fotografano la disfatta e il pessimo momento della Lazio. Secondo gli analisti di Goldbet e Better, l’esonero anticipato di Gattuso, dopo la debacle con il Mantova, è sceso a quota 3.00. Prima della sfida di Coppa era proposto a 5.00. Un calo significativo, che restituisce il peso della pressione già finita sulle spalle dell’allenatore.

Non era questo l’avvio che Gattuso immaginava per la sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste, vista da lui come occasione di rifarsi dopo il fallimento con la Nazionale. Adesso, invece, appena cominciata la nuova avventura in biancoceleste, l’allenatore deve già fare i conti con una nuova bufera.

E non sono solo gli analisti ad averlo messo nel mirino. Anche Ryanair, nota per le sue tecniche di instant marketing, ha proposto al tecnico sui propri social, in maniera scherzosa, un form per partecipare a un colloquio di lavoro, se dovesse cercare una nuova posizione.

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