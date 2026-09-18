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Gattuso stizzito: “Qualcuno si scorda ciò che ho fatto al Napoli e al Milan”

Published

5 ore ago

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Gattuso esperienze Napoli Milan parole

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match con il Venezia, leggermente stizzito ha voluto ricordare ciò che ha fatto in passato con Napoli e Milan: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso sulle sue esperienze al Milan e al Napoli

Forse qualcuno si dimentica ciò che è stato fatto al Napoli e al Milan, non sono andato in Champions con 77 punti e se avessimo vinto l’ultima partita col Verona saremmo stati secondi. Quella squadra giocava un gran calcio come il Milan, ma io sono schiavo del mio personaggio da calciatore. Questo è un altro lavoro, quando ti battezzano Ringhio è normale, ma io faccio questo lavoro con passione ed è un lavoro diverso. Un giocatore con le mie caratteristiche forse in una mia squadra non giocava per quello che voglio fare con le mie squadre. Uno come me forse non trovava posto per come vedo il calcio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
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11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
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