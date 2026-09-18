Gattuso stizzito: “Qualcuno si scorda ciò che ho fatto al Napoli e al Milan”

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match con il Venezia, leggermente stizzito ha voluto ricordare ciò che ha fatto in passato con Napoli e Milan: ecco le sue parole.

Leggi anche: Gattuso sbotta su Icardi: “Basta con questo casino, abbiamo fatto delle scelte”

Le parole di Gattuso sulle sue esperienze al Milan e al Napoli

“Forse qualcuno si dimentica ciò che è stato fatto al Napoli e al Milan, non sono andato in Champions con 77 punti e se avessimo vinto l’ultima partita col Verona saremmo stati secondi. Quella squadra giocava un gran calcio come il Milan, ma io sono schiavo del mio personaggio da calciatore. Questo è un altro lavoro, quando ti battezzano Ringhio è normale, ma io faccio questo lavoro con passione ed è un lavoro diverso. Un giocatore con le mie caratteristiche forse in una mia squadra non giocava per quello che voglio fare con le mie squadre. Uno come me forse non trovava posto per come vedo il calcio”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP