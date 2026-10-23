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L’esultanza di Gattuso a Torino: “Sono andato sotto la curva ma i meriti sono dei giocatori”

Published

1 ora ago

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Gattuso esultanza tifosi Juventus Lazio parole

Dopo la sfida con la Juventus, Gennaro Gattuso ha partecipato alla festa sotto il settore ospiti biancoceleste: ecco le sue parole nella conferenza stampa sull’esultanza con i tifosi della Lazio.

Leggi anche: Gattuso su Taylor: “Ha saltato un allenamento e mezzo, domani sarà valutato”

Le parole di Gattuso sull’esultanza sotto il settore ospiti in Juventus Lazio

“Io ho un difetto, gioisco poco sulle vittorie e anche da giocatore ero così. Penso sempre a ciò che devo venire, però si che sono contento e orgoglioso. Vedere a fine partita o durante la settimana come sta la squadra nello spogliatoio è bello, è un orgoglio allenare questa squadra. Sono andato sotto la curva e ci vado sempre a ringraziare i tifosi, ma i meriti sono dei giocatori. Poi Zac mi ha buttato nel mischione e l’ho apprezzato molto, ma i meriti sono di questi ragazzi che mostrano attaccamento e voglia. Il segreto è questo, c’è gente che gioca poco e qualche volta qualcuno ha la faccia triste, ma questo fa parte del gioco e si allenano sempre con intensità”.

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