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Gattuso parteciperà al Festival dello Sport di Trento: i dettagli
Gennaro Gattuso sarà uno dei protagonisti del Festival dello Sport di Trento, la grande manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport insieme a Trentino Marketing e alle istituzioni locali, in programma dall’1 al 4 ottobre: ecco tutti i dettagli.
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Gattuso protagonista al Festival dello Sport di Trento
Il tecnico della Lazio sarà protagonista domenica 4 ottobre alle ore 15:00 al Teatro Sociale, dove avrà un panel dedicato e dal titolo “Non mollare mai”. Nel programma del Festival, oltre al tecnico biancoceleste, sono presenti anche Cesc Fabregas, Wesley Sneijder, Zvonimir Boban, Bobo Vieri, Alexandre Pato e Fabio Capello.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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