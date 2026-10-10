Gattuso su Frattesi: “L’ho spinto a venire alla Lazio, sono molto diretto con lui”

Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di vigilia di Lazio Monza, ha parlato anche di Davide Frattesi, del rapporto che ha con lui e della spinta che gli ha dato nell’accettare la Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso su Frattesi

“Io sono molto diretto con tutti. Ricordo cosa gli ho detto quando ero ct, sono stato diretto perché non mi sarei sentito a posto con me stesso se non lo avessi fatto. Le caratteristiche e le qualità di Davide le conosciamo tutti, per un periodo si era smarrito e seduto un po’, abbiamo avuto la fortuna di sentirci dopo che sono venuto qua. L’ho spinto a fare la scelta, non era obbligatorio per lui venire qua, ma questo lo faccio con tutti i giocatori.

Ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i miei calciatori, spesso è girata la voce che avevo problemi con presidenti e giocatori, ma io non porto rancore. Se vedo che dall’altra parte c’è onestà e intelligenza a me piace. Io ho un difetto, quando si scende in campo voglio che si facciano le cose come si deve. Se qualcuno ha problemi a casa o ha fatto serata può venire nel mio ufficio e li mando a casa 1-2 giorni perché bastano un paio di giocatori che vanno piano e ti rovinano un allenamento. Mi viene facile il rapporto con i giocatori”.

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