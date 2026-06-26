Gattuso ritrova Gigot, il francese può tornare in auge?

Gennaro Gattuso e Samuel Gigot avevano già lavorato insieme al Marsiglia: vedremo se il difensore francese potrà diventare una risorsa per Ringhio alla Lazio.

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Gigot e Gattuso si rincontreranno a Formello dopo l’esperienza in Francia.

AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO – La stima tra Gatturo e Gigot è sempre stata reciproca, come ricorda il Corriere dello Sport, fin dall’arrivo del tecnico sulla panchina dell’OM. Gigot ne aveva esaltato pubblicamente il carisma e la mentalità vincente, sottolineando come Ringhio riuscisse a trasmettere passione e voglia di lottare fino all’ultimo minuto. Anche dopo l’esonero dell’allenatore, il difensore si assunse le responsabilità della squadra, ammettendo che il fallimento era, prima di tutto, dei giocatori. Il francese, ora, spera che questo rapporto possa valergli delle chance di minutaggio.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Gattuso non ha ancora lasciato intendere come si muoverà con il difensore francese, ma un cosa è certa: se Gigot vuole restare, occorrerà trovare una soluzione per il suo ingaggio. Attualmente è troppo elevato. La società potrebbe proporgli la spalmatura del contratto da 2 milioni, magari con un rinnovo fino al 2028, visto che il calciatore è in scadenza.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma sul futuro di Gigot alla Lazio. Con Gattuso il centrale potrebbe giocarsi le sue carte ma ci sono due aspetti fondamentali da valutare. Il primo è la condizione fisica del francese che non mette piede in campo da un anno. Il secondo è il suo stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione con la società che punta ad abbassare il monte ingaggi.

Il nuovo tecnico della Lazio e il difensore francese avevano condiviso lo spogliatoio al Marsiglia fra il settembre 2023 e il febbraio 2024. Ora torneranno a collaborare in biancoceleste.

Quest’anno Gigot non è mai sceso in campo con Sarri, mentre con Gattuso era il capitano (16 presenze tra Ligue1, Europa League e Coupe de France).

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