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Lazio Parma è anche Gattuso vs Gilardino: i campioni del mondo 2006 portano bene a Rino
Questa sera in occasione di Lazio-Parma all’Olimpico, Gattuso ritrova Alberto Gilardino da avversario e Il Corriere dello Sport questa mattina prende in analisi il dato sui precedenti del tecnico biancoceleste contro i suoi ex compagni dell’Italia campione del mondo del 2006.
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I precedenti di Gattuso contro i campioni del 2006
Come evidenziato dal quotidiano, Gattuso da quando è allenatore si è già trovato contro in carriera altri ex compagni dell’ultima Italia vincente ad un Mondiale: Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Massimo Oddo e Daniele De Rossi. Fin qui il tecnico biancoceleste ha dei buoni precedenti con 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Questa sera l’avversario sarà Gilardino che è subentrato in corsa a Cuesta sulla panchina del Parma, al momento con due ko all’attivo. Gattuso è inoltre vicino ad un record personale; gli è sufficiente infatti 1 solo punto per toccare i 250 punti raccolti da quando allena in Serie A.
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