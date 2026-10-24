Lazio Parma è anche Gattuso vs Gilardino: i campioni del mondo 2006 portano bene a Rino

Questa sera in occasione di Lazio-Parma all’Olimpico, Gattuso ritrova Alberto Gilardino da avversario e Il Corriere dello Sport questa mattina prende in analisi il dato sui precedenti del tecnico biancoceleste contro i suoi ex compagni dell’Italia campione del mondo del 2006.

Leggi Anche: Lazio, Gattuso cauto ma un successo sul Parma può portare al primo posto in solitaria

I precedenti di Gattuso contro i campioni del 2006

Come evidenziato dal quotidiano, Gattuso da quando è allenatore si è già trovato contro in carriera altri ex compagni dell’ultima Italia vincente ad un Mondiale: Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Massimo Oddo e Daniele De Rossi. Fin qui il tecnico biancoceleste ha dei buoni precedenti con 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Questa sera l’avversario sarà Gilardino che è subentrato in corsa a Cuesta sulla panchina del Parma, al momento con due ko all’attivo. Gattuso è inoltre vicino ad un record personale; gli è sufficiente infatti 1 solo punto per toccare i 250 punti raccolti da quando allena in Serie A.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP