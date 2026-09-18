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Gattuso sbotta su Icardi: “Basta con questo casino, abbiamo fatto delle scelte”
Mister Gattuso, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Venezia Lazio, ha chiuso una volta per tutte la questione Icardi, spiegando che è stato privilegiato l’equilibrio del gruppo e il mantenimento di certe scelte. Ecco le sue parole.
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Gattuso chiude la questione Icardi: ecco le sue parole
“Finiamo questo casino Icardi o non Icardi, ha fatto 250 gol in carriera e nessuno discute il suo valore. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson, quando si spendono parole con i giocatori non ti puoi incartare. Con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato col presidente e col direttore, è giusto rimanere così. Noi in questo momento abbiamo giocatori che quando lavoriamo devono stare fuori perché abbiamo sei terzini, quando rientra Marusic due dovranno stare fuori e non è un bel vedere. Questi per me sono gli equilibri“.
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