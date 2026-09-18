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Gattuso sbotta su Icardi: “Basta con questo casino, abbiamo fatto delle scelte”

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37 minuti ago

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Gattuso Icardi Lazio parole

Mister Gattuso, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Venezia Lazio, ha chiuso una volta per tutte la questione Icardi, spiegando che è stato privilegiato l’equilibrio del gruppo e il mantenimento di certe scelte. Ecco le sue parole.

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Gattuso chiude la questione Icardi: ecco le sue parole

Finiamo questo casino Icardi o non Icardi, ha fatto 250 gol in carriera e nessuno discute il suo valore. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson, quando si spendono parole con i giocatori non ti puoi incartare. Con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato col presidente e col direttore, è giusto rimanere così. Noi in questo momento abbiamo giocatori che quando lavoriamo devono stare fuori perché abbiamo sei terzini, quando rientra Marusic due dovranno stare fuori e non è un bel vedere. Questi per me sono gli equilibri“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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