NOTIZIE
Gattuso sfida l’Udinese: il dato sorride al tecnico della Lazio
Bilancio decisamente positivo contro l’Udinese per Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore della Lazio può infatti sorridere guardando ai precedenti contro i friulani nella sua carriera in panchina.
Leggi anche: Serie A Women’s Cup, la sconfitta a Milano elimina la Lazio
Gattuso, ottimi numeri contro l’Udinese: 4 vittorie e 2 pareggi
Sono sei le partite disputate da Gattuso contro l’Udinese nel corso della sua carriera, con un rendimento ancora immacolato: quattro successi e due pareggi, senza alcuna sconfitta. I primi tre incroci risalgono alla sua esperienza al Milan, periodo nel quale sono arrivate una vittoria e due pareggi. Il percorso è invece stato impeccabile sulla panchina del Napoli: tre gare e altrettanti successi. Ora Gattuso ritrova l’Udinese da allenatore della Lazio e punta a mantenere intatta la sua striscia positiva e cercare di vincere la terza gara consecutiva.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Ufficiale: Alessio Romagnoli ceduto a titolo definitivo all’Al Sadd
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Diogo Leite appena atterrato a Roma, subito visite mediche per il portoghese
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Luca Pellegrini verso la Turchia? Ultimo giorno per la possibile partenza