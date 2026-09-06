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Gattuso sfida l’Udinese: il dato sorride al tecnico della Lazio

Published

2 ore ago

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Gattuso

Bilancio decisamente positivo contro l’Udinese per Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore della Lazio può infatti sorridere guardando ai precedenti contro i friulani nella sua carriera in panchina.

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Gattuso, ottimi numeri contro l’Udinese: 4 vittorie e 2 pareggi

Sono sei le partite disputate da Gattuso contro l’Udinese nel corso della sua carriera, con un rendimento ancora immacolato: quattro successi e due pareggi, senza alcuna sconfitta. I primi tre incroci risalgono alla sua esperienza al Milan, periodo nel quale sono arrivate una vittoria e due pareggi. Il percorso è invece stato impeccabile sulla panchina del Napoli: tre gare e altrettanti successi. Ora Gattuso ritrova l’Udinese da allenatore della Lazio e punta a mantenere intatta la sua striscia positiva e cercare di vincere la terza gara consecutiva.

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