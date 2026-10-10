Gattuso sugli infortunati: “Marusic avrebbe dovuto recuperare prima, Cataldi sta meglio”

L’allenatore biancoceleste, Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di vigilia di Lazio Monza ha parlato anche di Marusic e degli altri giocatori infortunati, dopo il comunicato di questa mattina: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso su Marusic e gli altri infortunati

“Non faccio il dottore, ho fatto uscire apposta il comunicato stamattina. La cosa migliore è che viene il dottore un giorno e spiega le dinamiche e come stanno proseguendo i recuperi dei giocatori. Voglio essere onesto con voi, con Marusic c’era la speranza di recuperare prima, sul resto siamo sulla strada che dovevamo seguire. Cataldi si allena da 5-6 giorni con la squadra”.

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