Gattuso su Taylor: “Ha saltato un allenamento e mezzo, domani sarà valutato”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, prima della sfida con il Parma e ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori della Lazio: in particolar modo di Kenneth Taylor.

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Le parole di Gattuso su Taylor

“Abbiamo avuto piccoli problemini con Taylor che ha saltato un allenamento e mezzo per la botta subita. Ieri ha fatto l’allenamento con la squadra, oggi vediamo le condizioni. Domani valutiamo”.

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