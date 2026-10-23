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Gattuso su Taylor: “Ha saltato un allenamento e mezzo, domani sarà valutato”
Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, prima della sfida con il Parma e ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori della Lazio: in particolar modo di Kenneth Taylor.
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Le parole di Gattuso su Taylor
“Abbiamo avuto piccoli problemini con Taylor che ha saltato un allenamento e mezzo per la botta subita. Ieri ha fatto l’allenamento con la squadra, oggi vediamo le condizioni. Domani valutiamo”.
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